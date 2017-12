Blaulicht

08:10 Uhr | 05.12.2017

Suche nach Belegen für Straftaten im Zusammenhang mit G20 Krawallen

G20: Razzia in acht Bundesländern

Fünf Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg durchsucht die Sonderkommission «Schwarzer Block» Wohnungen in acht Bundesländern unter anderem auch in Hamburg. Die Beamten durchsuchen 24 Wohnungen und linke Szenetreffs, die zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Bei der Razzia geht es darum, gerichtsverwertbare Belege für strafbare Handlungen bei den G20-Krawallen und weitere Informationen zu deren Vorbereitung zu finden. Einzelheiten wollen Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Soko-Leiter Jan Hieber im Laufe des Tages bekannt geben.