Wirtschaft

19:00 Uhr | 04.12.2017

Online-Shopping wird immer beliebter

Handelsverband warnt vor Ladensterben

So langsam wird es aber Zeit, die Weihnachtsgeschenke für Freunde und Verwandte zu kaufen. Und jetzt mal Hand aufs Herz: gehen Sie noch in ein Geschäft und kaufen Schmuck, Bücher oder Socken? Oder gehören Sie auch zu den Käufern, die bequem von zuhause bestellen? Der Hamburger Einzelhandelsverband befürchtet, dass der stationäre Handel in den kommenden Jahren massive Probleme bekommt.