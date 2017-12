Verkehr

18:49 Uhr | 04.12.2017

Grund sind die Vorbereitungen zur anstehenden Sanierung

Alter Elbtunnel bis Freitag gesperrt

Der alte Elbtunnel ist seit heute komplett gesperrt. Der Grund ist die Vorbereitung und umfangreiche Untersuchung für die anstehende Sanierung der Weströhre. Außerdem sollen Arbeiten an den Aufzügen erfolgen. Die Bereiche Kleiner Grasbrook und Steinwerder sind währenddessen über die Elbbrücken und den Veddeler Damm per Auto zu erreichen. Die Sperrung wird am kommenden Freitag um 24 Uhr wieder aufgehoben.