Hamburg 16:18 Uhr | 04.12.2017

In der zweiten Halbzeit drehen die Türme auf

Hamburg Towers bauen Siegesserie weiter aus

Sechs von Sechs. Das ist die stolze Heimspielbilanz der Hamburg Towers. In der heimischen Inselparkhalle konnte in dieser Spielzeit noch keine Auswärtsmannschaft die Towers besiegen. Allerdings wackelte diese Bilanz am vergangenen Samstag gegen Kirchheim so stark wie selten. Nur mit Wille, Kampf Ehrgeiz und einer ganz besonderen Kabinenansprache von Trainer Hamed Attarbashi hielt die Serie.