16:54 Uhr | 02.12.2017

Weltweite Umfrage zur Qualität des Nachtlebens

Hamburg ist beste Party-Metropole

Laut einer Umfrage des Onlineportals Hostelworld wurde Hamburg zur besten Party-Metropole der Welt gekürt. Auf Platz zwei folgt Kopenhagen, Berlin auf Platz 3. In der Umfrage wurden Bewohner von 41 Städten in 27 Ländern gebeten, das Nachtleben in ihrer Heimatstadt anhand von fünf Kategorien zu bewerten. Darin ging es um die Qualität, die Offenheit der Bewohner, die Sicherheit, die Möglichkeiten der Fortbewegung und die Erschwinglichkeit. Insgesamt haben 4.100 Personen an der Befragung teilgenommen.