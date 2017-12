Stadtgespraech

Hamburg 17:17 Uhr | 01.12.2017

103 km Hochwasserschutzanlagen werden erhöht

Deicherhöhungen in der Hansestadt

Schwimmende Autos, vollgelaufene Keller und ein überschwemmter Fischmarkt. Immer mehr Schäden richtet der Klimawandel in Hamburg an. Das soll sich nun aber ändern. 103 km Hochwasserschutzanlagen in der Hansestadt werden erhöht. Der Anfang wurde auf dem Hauptdeich auf der Veddel gemacht. Doch nicht nur auf der Veddel ist das Risiko hoch. Insgesamt 325.000 Menschen leben in Hamburg in Sturmflut gefährdeten Bereichen. Geschützt werden sie durch die Hauptdeichlinie. Sie hat die Hansestadt in den letzten Jahren vor der einen oder anderen Katastrophe bewahrt. Aber trotzdem: Der aktuelle Hochwasserschutz ist nötig. Er ist auf 20 Jahre angelegt und mit 550 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Nach Abschluss aller Maßnahmen werden dann 78 Kilometer Deiche und 35 Kilometer Hochwasserschutzwände einen noch sichereren Schutz vor Sturmfluten bieten.