Hamburg 09:01 Uhr | 01.12.2017

Trotz steigender Zahl an Unfällen

Weniger Verkehrskontrollen in Hamburg

Trotz der steigenden Zahl an Kraftfahrzeugen gibt es in Hamburg immer weniger Polizeikontrollen. So fanden bis Ende Oktober lediglich 30 Großkontrollen statt. Auch mobile Radarkontrollen gab es in diesem Jahr deutlich weniger als in der Vergangenheit. Ein Rekordhoch dagegen erreicht die Zahl der Verkehrsunfälle. Das ergibt sich aus einer Kleinen Anfrage der CDU.