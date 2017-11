Stadtgespraech

18:50 Uhr | 30.11.2017

Rathaus im Zeichen der AIDS-Schleife erleuchtet

Welt-AIDS-Tag 2017

Zum diesjährigen Welt-AIDS-Tag ist das Rathaus ganz im Zeichen der roten AIDS-Schleife erleuchtet worden. Damit soll optisch signalisiert werden, dass dieses Thema immer noch nicht an Aktualität verloren hat. In Hamburg leben rund 7.300 Menschen mit dem Virus, 5.600 befinden sich in viraler Therapie und 30 Hamburgerinnen und Hamburger sind im letzten Jahr an Aids verstorben.