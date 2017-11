Verkehr

Hamburg 13:49 Uhr | 30.11.2017

Eine Entscheidung soll noch vor Weihnachten fallen

U5: Weitere Haltestellen im Gespräch

Der Lenkungskreis hat zum Neubau der U5 für Barmbek-Nord noch zwei Standorte in die engere Wahl gezogen. Das gab der Verkehrsstaatrat bekannt. Für die Südvariante mit Anbindung an den S-Bahnhof Rübenkamp würde die Haltestelle Hartzlohplatz in Frage kommen. Für die Nordvariante, bei der die Strecke von Bramfeld über Steilshoop und Sengelmannstraße in die City Nord führen würde, ist eine Haltestelle im Bereich der Nordheimstraße im Gespräch. Eine Entscheidung über die genaue Haltestellenlage soll noch vor Weihnachten getroffen werden.