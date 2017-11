Gesellschaft

19:39 Uhr | 29.11.2017

Erstaufnahmeeinrichtung wird nun als Reserve gehalten

Letzte "prekäre Unterkunft" geschlossen

2016 gab es noch 10 sogenannte prekäre Erstaufnahmeeinrichtungen in Hamburg. Der Zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge kündigte damals an, bis Ende 2017 alle Einrichtungen dieser Art zu schließen. Heute hat in Meiendorf die letzte Einrichtung ihre Türen geschlossen.