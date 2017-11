Sport

19:35 Uhr | 29.11.2017

Trainer Gisdol: "Nicht viel reden, sondern machen."

HSV vor direktem Duell gegen Freiburg

Der Hamburger SV muss am Freitagabend beim SC Freiburg ran. Die Breisgauer auf Platz 16 sind ein direkter Tabellennachbar und Konkurrent im Abstiegskampf. Nach zwei Heimsiegen in Folge können die Rothosen eigentlich mit breiter Brust in das Duell gehen. Aus dem Volkspark klangen am Mittag allerdings eher leise Töne.