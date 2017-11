Blaulicht

Hamburg 16:13 Uhr | 29.11.2017

Täterin noch immer auf der Flucht

34-Jährige in Jenfeld niedergestochen

Bei einem missglückten Wohnungsseinbruch in Hamburg-Jenfeld wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Eine mutmaßliche Einbrecherin soll an der Wohnungstür einer 34-jährigen Frau geklingelt haben und diese anschließend mit einem Messer attackiert haben. Die Angreiferin flüchtete und wird noch immer mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht. Die verletzte 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und wird derzeit notoperiert.