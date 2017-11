Verkehr

Hamburg 16:39 Uhr | 29.11.2017

Die Hansestadt schneidet im bundesweiten Vergleich schlecht ab

Hamburger Verkehrsteilnehmer unzufrieden

Kilometer lange Staus wie hier auf der A7. Der Grund: unzählige Baustellen. Hamburgs Autofahrer sind unzufrieden und genervt. Das zeigt sich auch im deutschlandweiten Verkehrsvergleich, denn da schneidet die Hansetstadt besonders schlecht ab. Unterteilt wurde die Studie in 4 Gruppen: Auto, Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel und Fußgänger. Dabei sind die Auto- und Radfahrer vom Hamburger Verkehr am meisten genervt. Platz 1 erreichte die Stadt Dresden, sie ist Fahrradfreundlicher und es gibt weniger Stau. Damit auch Hamburgs Verkehrsteilnehmer in Zukunft zufriedener sind, muss noch so einiges getan werden. Vergleichsweise zufrieden waren die Hamburger jedoch mit dem öffentlichen Nahverkehr. 41% der Befragten bewerteten das öffentliche Verkehrsnetz als gut oder sehr gut. Vor allem die Zuverlässigkeit von Bus und Bahn wurde positiv bewertet. Dennoch bleiben die Hamburger geteilter Meinung.