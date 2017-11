Verkehr

Hamburg 14:15 Uhr | 29.11.2017

Mehr als drei Millionen Euro Bußgeld

Blitzer sorgen für Millionenbeträge

Die Blitzer, die im Jahr 2017 in Hamburg neu aufgestellt wurden, haben bislang mehr als drei Millionen Euro Bußgeld erbracht. Allein in Finkenwerder kam eine Summe von 1,1 Millionen Euro zusammen. Die Überwachungsanlagen führten in diesem Jahr außerdem zu über 160.000 Anzeigen, das geht aus einer Senatsanfrage der Hamburger Grünen hervor. Insgesamt wurden im Mai an fünf verschiedenen Stellen in Hamburg neue Biltzer aufgestellt.