Stadtgespraech

Hamburg 14:15 Uhr | 29.11.2017

Das fordert die rot-grüne Regierungsfraktion

Läden sollen an Heiligabend zu bleiben

Die rot-grüne Regierungsfraktion in Hamburg forder alle Supermarktketten auf, ihre Läden an Heiligabend geschlossen zu halten. So solle den Familien ausreichend Zeit zu Erholung ermöglicht werden. Im Gesetzt ist festgelegt, dass es Unternehmen selbst überlassen ist, ob sie an einem Sonntag den 24. Dezember öffnen. Nach Informationen der Morgenpost fordert die Linke eine kurzfristige Gesetzesänderung, die die Ladenöffnung am 24. Dezember grundsätzlich verbietet