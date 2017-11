Stadtgespraech

Hamburg 14:23 Uhr | 28.11.2017

Zahl der Studierenden in Hamburg steigt

Die Zahl der Studierenden in Hamburg steigt. Rund 107,000 junge Menschen sind zur Zeit an einer Hamburger Universität eingeschrieben. Das sind 6,2 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Damit hat Hamburg den größten Zuwachs unter allen Bundesländern. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf der Grundlage vorläufiger Ergebnisse mit. Auch die Zahl der Studienanfänger hat zugenommen, sie stieg um 3,6 Prozent auf rund 14.000. Der Frauenanteil ist im Vergleich zum vergangenen Wintersemester konstant geblieben. An den Hamburger Universitäten studieren damit weiterhin etwa genau so viele Frauen wie Männer.