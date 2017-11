Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 16:22 Uhr | 27.11.2017

Ein Robotor sorgt für ein ganz neues Shoppingerlebnis

Das Einkaufen der Zukunft

Das ist Paul, der neue Mitarbeiter in der Mönckebergstraße. Er kennt den Laden bestens und hilft Kunden gerne bei der Orientierung. In Ingolstadt konnte er schon überzeugen, jetzt startet seine Mission auch in Hamburg. An dieses neue Einkaufserlebnis müssen sich die Kunden allerdings erstmal gewöhnen. Eine weitere Neuheit ist die virtuelle Einkaufswelt, in der Kunden sich Produkte in 3D anschauen und anschließend online erwerben können. Das Einkaufen wird sich in Zukunft also stark verändern- doch eins ist sicher: Für die nötige Unterhaltung ist gesorgt