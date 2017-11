Stadtgespraech

Pinneberg 16:15 Uhr | 26.11.2017

Rund 570 Pokerspieler aus ganz Europa waren zu Gast

PokerStars-Festival in Hamburg

Zum dritten Mal in Folge fand in den letzten zehn Tagen das PokerStars Festival im Casino in Schenefeld statt. Aus ganz Europa kamen reisten professionelle und auch Laien Spieler, um am Ende den Jackpot von 105.000 Euro zu gewinnen.