Blaulicht

11:11 Uhr | 26.11.2017

Sieben Verletzte Häftlinge

Feuer in Untersuchungsgefängnis

Im Untersuchungsgefängnis an der Holstenglacis hat ein Häftling für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Mann hatte die Matratze in seiner Zelle angezündet und so Feueralarm ausgelöst. Beamte der JVA konnten den Brand in dem Haftraum jedoch schnell löschen und den Gefangenen aus seiner Zelle holen. Der 26 Jahre alte mutmaßliche Brandstifter und sechs weitere Häftlinge verbrachten die Nacht auf der Krankenstation, weil sie Rauch eingeatmet hatten.