13:51 Uhr | 25.11.2017

Ergebnis einer Kontrolle der Polizei und Wirtschaftsbehörde

Jedes zweite Taxi weist Mängel auf

Bei einer Großkontrolle von Hamburger Taxis fällt das Ergebnis erschreckend aus. Jedes zweite Taxi weist Mängel auf – entweder beim Fahrer oder am Fahrzeug selbst. Vor allem die Taxi Stände am Hauptbahnhof und am Universitätsklinikum Eppendorf wurden kontrolliert. Das Ergebnis: Bei 33 von 63 Taxis wurden Mängel festgestellt. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 27 Ordnungswidrigkeiten angezeigt, etwa für zu große Werbetafeln, abgefahrene Reifen, fehlende Quittungsblöcke oder abgelaufene TÜV-Plaketten.