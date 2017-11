Blaulicht

Hamburg 11:57 Uhr | 24.11.2017

Verkehrskontrolle löst Megastau aus

Großkontrolle der Polizei

Bis in den Morgen hat die Polizei Verkehrskontrollen in den Bezirken Wandsbek, Billstedt, Horn und Bergedorf durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Feststellung möglicher Einbrecher. 230 Polizeibeamte waren dabei im Einsatz. Die A24 wurde teilweise gesperrt, was zu erhebliche Staus führte.