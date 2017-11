Wirtschaft

Hamburg 08:15 Uhr | 24.11.2017

Händler klagen über lange Abfertigungszeiten

Zu lange Wartezeiten beim Zoll

Die Abfertigungszeiten beim Zoll dauern offensichtlich viel zu lange. Nach Angaben des AGA Unternehmensverbands müssten Händer oft vier bis sechs Tage auf Ware warten. So lange dauere es, bis Ware die von außerhalb der EU kommt, überpfüft wird. Grund für die langen Abfertigungszeiten ist offensichtlich Personalmangel an der Dienststelle in Waltershof.