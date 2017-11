Sport

23.11.2017

Promis und Ärzte treten gegeneinander an

Kicken mit Herz

Wenn sich Trainerlegende Ewald Lienen, Fernsehkoch Tim Mälzer und Ex-Nationalspieler Patrick Owomoyela auf dem Fußballplatz messen, dann muss die Initiative „Kicken mit Herz“ dahinterstecken. Bereits seit 2008 treten Promis und Ärzte gegeneinander an; alle Erlöse gehen an die Kinderherzstation des Uniklinikum Eppendorfs. Am ersten Advent startet die Neuauflage des Duells. Besinnlich und friedlich wird es dabei wohl eher nicht zur Sache gehen.