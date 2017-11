Gesellschaft

15:07 Uhr | 22.11.2017

Wege aus der Gewalt

Stalking - Wenn aus Liebe Wahn wird

Am Sonnabend ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, die den Fokus auf Partnerschaftsgewalt legt. Stalking ist eine Art von Gewalt, die in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommt. Zu Gast im Studio ist Annette von Schröder von Patchwork - Beratung für von Gewalt betroffenen Frauen. Erleben Sie häusliche Gewalt und haben Angst? Hilfe bekommen Sie täglich von 09:00 - 19:00 Uhr und auch am Wochenende unter der Nummer 0171 - 633 25 03.