Politik

11:53 Uhr | 22.11.2017

SPD-Fraktionschef Dressel stellt Martin Schulz in Frage

Erneuerung "mit Haut und Haaren"

In der Sendung \"Schalthoff live\" hat der Hamburger Fraktionschef Andreas Dressel auf die Frage, ob die SPD im Falle von Neuwahlen noch mal mit einem Kanzlerkandidaten Schulz antreten kann, deutlich gemacht, dass die notwendige Erneuerung der SPD auch personelle Konsequenzen zur Folge haben muss und lies durchblicken, dass das auch für den bisherigen Kanzlerkandidaten Martin Schulz gilt. \"Wenn man das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte einfährt ist es zwingend, dass man sich an Haut und Haaren erneuert...\"