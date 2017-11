Stadtgespraech

Hamburg 16:21 Uhr | 21.11.2017

Fatih Akin und Diane Kruger schreiben ins Goldene Buch

Akin-Thriller feiert Deutschlandpremiere

Beitrag teilen:







Ein echtes Staraufgebot gab es heute im Hamburger Rathaus. Der bekannte Hamburger Regisseur Fatih Akin und die deutsche Schauspielerin Diane Kruger trugen sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Denn heute feiert Akins hochgelobter Thriller „Aus dem Nichts“ Deutschland Premiere hier bei uns in Hamburg. In der Hauptrolle: Diane Kruger. 2018 geht der Neonazi-Thriller sogar ins Rennen um den begehrten Oscar. Nicht nur Regisseur Fathi Akin hat einen echten Hamburg-Bezug, in größten Teilen wurde „Aus dem Nichts“ in unserer Hansestadt gedreht.