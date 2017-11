Politik

21.11.2017

Einnahmen fallen weit höher aus als erwartet

Positive Steuerentwicklung für Hamburg

Finanzsenator Dr. Peter Tschentscher hat heute eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen vorgestellt. Demnach kann die Stadt auch in den kommenden Jahren mit steigenden Steuererträgen rechnen. Für das Jahr 2017 werden Steuereinnahmen von insgesamt 11 Milliarden Euro erwartet. Das sind 164 Millionen Euro mehr als noch im Mai geschätzt. Für das Jahr 2021 werden sogar 12,7 Milliarden Euro erwartet. Grund dafür sei eine stabile konjunkturelle Entwicklung aber auch die wachsende Zahl an Einwohnern, Betrieben und Arbeitsplätzen in der Hansestadt.