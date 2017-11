Blaulicht

Hamburg 08:46 Uhr | 21.11.2017

Der 33-Jährige Serbe wurde schon per Haftbefehl gesucht

Einbrecher am Unterarm angeschossen

Beitrag teilen:







In Wandsbek-Marienthal hat die Polizei am Abend einen mutmaßlichen Einbrecher angeschossen. Laut Aussage der Polizei handelt es sich um einen 33 jährigen Serben, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden.Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei konnte das Stehlgut bei ihm sicherstellen und fahndet derzeit nach einem mutmaßlichen Komplizen. Der Bewohner des Hauses, in dem der Einbruch stattfand war noch im Büro, als auf seinem Mobiltelefon der Einbruchsalarm auflief.