Hamburg 14:53 Uhr | 20.11.2017

Schulauswahl soll über neues Portal erleichtert werden

Neues Online-Schulinformationssystem

Schulsenator Ties Raabe hat heute ein neues Schulinformationssystem vorgestellt. Damit können sich Eltern über alle 374 staatlichen Schulen in Hamburg online informieren. Das Portal soll so die Suche nach einer passenden Schule erleichtern. Die Anmeldung für das neue Schuljahr findet in der letzten Januar bzw. ersten Februarwoche statt.