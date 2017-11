Stadtgespraech

Hamburg 18:58 Uhr | 17.11.2017

30 Kinder kamen ins Krankenhaus

Explosion in Schule

Im Schulzentrum Langenhorn ist Freitagmittag ein Knallkörper in einem Mülleimer explodiert, der von einem Schüler gezündet wurde. Der Knall war offenbar so laut, mindestens 32 Schüler über Ohrenschmerzen klagten. 30 von ihnen sind mit einem sogenannten Knalltrauma in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mülleimer befand sich in der Schulkantine, in der sich zum Zeitpunkt der Detonation rund 100 Schüler beim Mittagessen befanden. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort.