Hamburg 14:05 Uhr | 17.11.2017

Umfangreiches Sanierungsprogramm geplant

Brandschutzmängel an Hochhausfassade

Die Baubehörde hat schwere Brandschutzmängel an einem Hochhaus in Lurup entdeckt. Die Fassade des 16-Stöckigen Gebäudes weist brennbare Bauteile auf. Feuerwehr und Behörden haben daraufhin ein umfangreiches Sanierungskonzept vorgelegt. Alle 171 Wohnungen bekommen eine spezielle Brandmeldeanlage. Außerdem ist rund um die Uhr eine Brandwache am Haus. Nach Angaben der Behörde beginnen die Sanierungsarbeiten bereits am kommenden Montag. Nach dem Hochhausbrand in London hat die Baubehörde eine Überprüfung der rund 700 Hochhäuser in Hamburg angeordnet.