Hamburg 19:43 Uhr | 16.11.2017

Löscheinsatz erfolgte ohne Evakuierung

Feuer in Seniorenresidenz

In der Kursanaresidenz in Niendorf ist Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr lag der Brandherd im Keller des Gebäudes. Die Feuerwehr rückte zunächst mit einem Großaufgebot an, da anfangs noch nicht klar war, ob die Residenz evakuiert werden musste.Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass der Rauch des Feuers überwiegend aus dem Keller ins Freie zog. Die Bewohner waren somit nicht akut gefährdet sind. Der Löscheinsatz konnte ohne Evakuierung durchgeführt werden. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.