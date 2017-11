Stadtgespraech

Hamburg 19:37 Uhr | 16.11.2017

Erster Aufrüstungsvertrag im Schiffbau seit fünf Jahren

Großauftrag für Blohm+Voss

Die Schiffswerft Blohm+Voss soll ein 100m langes Schiff für eine Privatperson bauen. Als Eigner des Schiffbaubetriebs zog die Bremer Lürssen Gruppe den Auftrag an Land. Stahlrumpf und Aufbauten werden zunächst in Westnorwegen gebaut, dann wird der Schiffsrumpf nach Hamburg überführt. Hier erfolgt die Ausrüstung der Yacht sowie die Ablieferung an den Kunden. Für Blohm+Voss ist es der erste Ausrüstungsvertrag im zivilen Schiffbau seit fünf Jahren.