Hamburg 18:14 Uhr | 16.11.2017

Bahnstrecke noch bis Sonnabend gesperrt

Nach Zugentgleisung in Elmshorn

Nach dem Zugunglück am Bahnhof in Elmshorn wird die Strecke erst am Sonnabend statt wie erhofft am Freitag freigegeben. Das bestätigte jetzt eine Sprecherin der deutschen Bahn. Dann würden aber auch gleich beide Gleise wieder befahrbar sein. Am Mittwochmorgen waren zwei Waggons einer Regionalbahn, die auf dem Weg von Altona nach Westerland auf Sylt war, aus den Schienen gesprungen.