17:19 Uhr | 16.11.2017

Hauptversammlung ins kommende Jahr verlegt

Keine Ruhe beim HSV

In der Führungsetage des HSV kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Die für Mitte Dezember geplante Hauptversammlung der HSV Fußball AG wird ins kommende Jahr verlegt. Auf einer Sitzung am gestrigen Abend haben Aufsichtsrat und Vorstand des Klubs beschlossen, die Versammlung, statt, wie geplant, am 18 Dezember erst im ersten Quartal 2018 abzuhalten. Grund für die Verschiebung sind Streitigkeiten um die künftige Besetzung des Aufsichtsrates. Im Mittelpunkt steht dabei Investor Klaus-Michael Kühne, der weiterhin versucht auf die Zusammenstellung des Kontrollgremiums Einfluss zu nehmen. - - -