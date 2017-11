Stadtgespraech

82 Galeristen stellen erschwingliche Kunst aus

Affordable Art Fair in den Messehallen

Sie ist eine der größten und erfolgreichsten Kunstmessen weltweit. In Hamburg geht die Affordable Art Fair in diesem Jahr schon in die 6. Runde. Mittlerweile hat sich die Kunstmesse zu einer echten Hamburger Tradition entwickelt. Mehr als 80 Galerien aus 14 Ländern stellen noch bis Sonntag Kunst in jeder Form und Farbe aus. Und das ganze, wie der Name schon sagt, zu erschwinglichen Preisen.