Politik

Hamburg 18:04 Uhr | 15.11.2017

Ehem. Wirtschaftssenator erlag schwerer Krankheit

Gunnar Uldall gestorben

Beitrag teilen:







Der über Parteigrenzen hinweg anerkannte CDU-Politiker Gunnar Uldall ist am 14 November an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben. Als Abgeordneter gehörte der 76-jährige seit 1966 der Hamburgischen Bürgerschaft an, von 1983 bis 2001 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Danach arbeitete er im Senat von Ole von Beust Senator für Wirtschaft und Arbeit in Hamburg. Gunnar Uldall hinterlässt seine Frau Lore, mit der er seit fast 50 Jahren verheiratet war, drei erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder.