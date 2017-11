Politik

Hamburg 17:44 Uhr | 15.11.2017

Traditionsschiffer befürchten hohe Kosten

Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe

Trpotz hefitger Proteste tritt die Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe zum 1. Januar 2018 in Kraft. Das teilte das Bundesverkehrsministerium am Mittwoch mit. Wie der geschäftsführende Minister Christian Schmidt (CSU) am Dienstag in Berlin erklärte, wolle er mit der Verordnung die Traditionsschifffahrt in Deutschland erhalten. Mit der neuen Sicherheitsverordnung soll es neue Vorgaben für bauliche Beschaffenheiten, Brandschutz und die Ausbildung von Crewmitgliedern geben. Die Betreiber von Traditionsschiffen befürchten , dass hohe Kosten auf sie zukommen.