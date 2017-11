Sport

Hamburg 16:26 Uhr | 15.11.2017

Moritz Fürste als Initiator

Curox sucht fittesten Sportler

Ein Sportevent, bei dem Sportler aus nahezu allen Sportarten teilnehmen und sich in verschiedenen Disziplinen messen, so etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Doch genau das ändert sich jetzt, Hockey Weltmeister Moritz Fürste sucht nun den fittesten Sportler. „Curox“ heißt das Event und findet am kommenden Samstag statt – eine Veranstaltung für „jedermann“.