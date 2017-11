Verkehr

08:49 Uhr | 15.11.2017

Bahnverkehr derzeit lahmgelegt

Regionalexpress in Elmshorn entgleist

Im Bahnhof Elmshorn ist heute morgen ein Zug entgleist. Ersten Informationen zufolge soll der Zug bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof aus den Schienen gesprungen sein. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Bahnhof in Elmshorn ist zurzeit komplett gesperrt. Reisende aus Hamburg kommen daher per Bahn nicht mehr nach Westerland, Flensburg oder Kiel. Auch Richtung Hamburg können derzeit keine Züge verkehren. Möglich Ursache für die Entgleisung könnten die umfangreichen Gleisarbeiten in dem Gebiet gewesen sein.