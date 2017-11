Blaulicht

08:08 Uhr | 15.11.2017

Verdacht auf Brandstiftung

Brand in Mehrfamilienhaus

Beitrag teilen:







In der Kieler Straße ist am Dienstagabend eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Laut Feuerwehrangaben standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte das Bett und weitere Möbel in Brand. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. In der Wohnung wurden keine Personen angetroffen. Die anderen Hausbewohner konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.