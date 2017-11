Gesellschaft

18:07 Uhr | 14.11.2017

Private Initiative verhilft Obdachlosem zu einem Dach überm Kopf

Bolle freut sich über neue Unterkunft

Es gibt viele Menschen in unserer Stadt, die können sich keine Wohnung leisten, wie zum Beispiel Bolle. Er ist einer von rund 2000 Obdachlosen in Hamburg, beziehungsweise war einer von ihnen. Dank einer privaten Initiative hat er jetzt die Möglichkeit, in einem Wohncontainer warm, trocken und sicher zu überwintern. Wir haben ihn besucht.