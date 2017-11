Blaulicht

Hamburg 11:54 Uhr | 14.11.2017

Feuerwehr war mit 41 Einsatzkräften vor Ort

Feuer in Sägewerk in Billbrook

In einem Sägewerk in Billbrook ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 41 Kräften vor Ort. Nach ersten Informationen ging der Brand in der Produktionshalle von einer Säge aus.Verletzt wurde niemand. Die Flammen zerstörten nach Angaben der Feuerwehr das Dach, die Großsäge und Teile des gelagerten Holzes.