Hamburg 11:09 Uhr | 14.11.2017

Christi Degen könnte auf Schmidt-Trenz folgen

Frau soll an Handelskammerspitze

Das Präsidium der Handelskammer will Christi Degen als neue Hauptgeschäftsführerin vorschlagen. Diesen Beschluss fasste das Gremium in seiner Sitzung am Montag. Die 53-jährige soll die Nachfolge des langjährigen Kammer-Chefs Hans-Jörg Schmidt-Trenz übernehmen. Im Mai hatte sich die neue Kammer-Führung von ihm getrennt. Mit Christi Degen würde dann erstmals eine Frau an der Spitze der Handelskammer-Geschäftsführung stehen. In anonymen E-Mails wird diese Entscheidung bereits kritisiert. Die 53-jährige hatte seit 2014 die IHK für Oberfranken in Bayreuth geführt.