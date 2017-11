Verkehr

07:41 Uhr | 14.11.2017

Der ADAC informiert

Höchste Zeit für Winterreifen

Mit den fallenden Temperaturen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf glatte Straßen. Höchste Zeit also, Winterreifen aufziehen zu lassen. Was droht, wenn ihr ohne Winterreifen fahrt und was es mit dem neuen \"Alpine-Symbol\" auf sich hat? Wir haben den ADAC gefragt: