Hamburg-Mitte 18:42 Uhr | 13.11.2017

Bewährungsstrafe auf zwei Jahre

G20-Plünderer verurteilt

Der erste G20-Plünderer ist heute vor dem Hamburger Jugendgericht zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dem Angeklagten sind mehrere Bewährungsauflagen gemacht worden. Die Staatsanwaltschaft hat dem Teenager schweren Landfriedensbruch vorgeworfen. Laut Anklage ist er am 07. Juli gegen 22 Uhr als „Teil einer Gruppe von größtenteils vermummten Personen“ gewaltsam in den Rewe-Markt am Schulterblatt eingedrungen.