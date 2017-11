Stadtgespraech

Hamburg 18:23 Uhr | 13.11.2017

Heute haben die Aufbauarbeiten begonnen

Roncalli´s Historischer Weihnachtsmarkt

Beitrag teilen:







In sechs Wochen ist Weihnachten. Die meisten Weihnachtsmärkte hier in Hamburg, die eröffnen in genau zwei Wochen am 27. November. Einer der größten und schönsten der Stadt, das ist der Roncalli Weihnachtsmarkt am Rathaus. heute morgen haben hier die Aufbauarbeiten begonnen und was es dort alles in diesem Jahr zu entdecken gibt, das weiß unsere Reporterin Verena Vorjohann.