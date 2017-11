Stadtgespraech

Hamburg 11:57 Uhr | 13.11.2017

Testphase an der Haltestelle Wandsbek Markt

Sitzplatzampeln in der U-Bahn

Die Hochbahn testet jeden Morgen bis 9:30 Uhr Sitzplatzampeln. Zwei Wochen lang werden dazu an den Haltestellen Wandsbek Markt LED Leuchtbänder an der Decke des Bahnsteigs über rote, gelbe und grüne Lämpchen anzeigen, welche Waggons voll bzw. leer sind. Die Fahrgästen sollen dadurch bereits vor der Einfahrt des Zuges wissen, in welchem Wagen noch Platz ist. In der jetzigen Testphase melden Azubis der Hochbahn per Funk von der vorigen Station Straßburger Straße aus, wie voll die Waggons sind. Später könnte diese Auskunft über das Gewicht der Waggons oder Sensoren an den Türen erfolgen. Der Testlauf dauert die nächsten zwei Wochen.