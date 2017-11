Stadtgespraech

08:06 Uhr | 13.11.2017

18,5 Millionen vom Bund für die Sanierung

Grünes Licht für den Fernsehturm

Grünes Licht für die Finanzierung des Hamburger Fernsehturms. Die Kulturstaatsministerin hat am Wochenende eine Absichtserklärung unterzeichnet. Damit ist der Weg frei, um Bundesmittel in Höhe von 18,5 Mio. Euro anzufordern. Die Stadt will weitere 18,5 Mio. Euro beisteuern um die Sanierung des Heinrich-Hertz-Turms zu ermöglichen. Einen Zeitplan oder Eröffnungstermin gibt es aber bislang nicht. Zu den Einzelheiten soll es nach Angaben des Hamburger Senats in Kürze eine Mitteilung geben. Der Fernsehturm ist seit 2001 geschlossen.