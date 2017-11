Stadtgespraech

Hamburg 15:21 Uhr | 12.11.2017

Die Show bleibt bis März in Hamburg

Cornelia Polettos Palazzo feiert Premiere

Cornelia Polettos Palazzo feierte am Samstagabend seine große Premiere an den Deichtorhallen. Neben einem Vier-Gänge-Menü hatten die geladenen Gäste eine einzigartige Show mit Akrobaten und Künstlern. Insgesamt finden in dem Festzelt rund 350 Zuschauer platz. Noch bis März verwöhnen Künstler und Köche die Sinne der Besucher.